481 colis alimentaires distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

L'opération "solidarité spéciale Ramadhan" se poursuit à travers toutes les communes de la wilaya. Dans la commune de Draâ El-Mizan, les actions de solidarité ont été menées dès la première semaine du mois sacré. «Pratiquement tous les couffins ont été remis aux bénéficiaires. Pour cette année, les critères fixés par la nomenclature des personnes susceptibles d'en bénéficier ont été appliqués à la lettre. Les opérations se déroulent dans de très bonnes conditions», confiera le responsable du service social, M. Kader Bendou. «L’aide reviendra aux personnes souffrant d’un grand handicap et qui perçoivent l’AFS, aux personnes isolées, aux veuves avec des enfants en bas âge, entre autres. C'est un travail qui a été fait par la commission sociale et le service social où sont enregistrées ces personnes», expliquera le même responsable. Selon lui, 481 colis seront distribués pour ce mois de Ramadhan. «Il s'agit de 411 parts acquises avec l'argent dégagé par l'APC. De son côté, la DAS nous a aidés avec 50 colis et le Croissant rouge par le biais du FCE a contribué avec 20 couffins», a-t-il souligné. Pour le même responsable, ce sont des couffins d’une valeur de 5 000 dinars chacun contenant neuf produits de base, comme la semoule, le café, le sucre, l'huile de table, le vermicelle, les pois-chiches, le lait en poudre. Par ailleurs, il informera que l'opération de la circoncision des enfants nécessiteux a été lancée à l'hôpital Krim Belkacem avant-hier. «Nous avons une quarantaine d'enfants à circonscrire les 24 et 25 mai. D'ailleurs, pour le premier jour, quinze ont été circoncis, mais l’on a déploré cinq absents», a-t-il ajouté. M. Kader Bendou a souligné que pour la réussite de l'opération de la circoncision, l'APC a mis à la disposition de l'hôpital du fil de suture et quelques produits pharmaceutiques à hauteur de 35 000 dinars. Tout comme les années précédentes, une table Errahma a ouvert dans un restaurant mis à la disposition du comité religieux de la mosquée de Sanana qui sert les sans-abris, les automobilistes de passage, les travailleurs des chantiers de la ville et les nécessiteux. Des repas sont aussi servis à emporter aux familles démunies.

Amar Ouramdane