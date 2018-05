Vers la relance des travaux de reconstruction

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Après plus de deux ans d’attente, les travaux portant sur la reconstruction du collège Aliche Youcef, entamé en 2015, sont en passe d’être relancés, indiquent les autorités communales. A noter que ce CEM, sis au village Taguemout Azouz, est le seul dont dispose toute la commune d’Aït Mahmoud. Ainsi, depuis sa démolition en août 2015, les collégiens étaient contraints de faire des déplacements jusqu’au chef-lieu de la daïra (Béni Douala), pour poursuivre leur scolarité au niveau des locaux scolaires mis à leur disposition, près du lycée Imache Amar. Une situation qui a souvent provoqué les courroux des parents qui n’avaient pas hésité à exprimer leur mécontentement à l’adresse des autorités compétentes : «Le projet est remis aux calendes grecques, au détriment de nos enfants, astreints à de longs déplacements avec tous les risques que cela implique. C’est avec beaucoup d’inquiétude qu’on attend leur retour à la maison lors des jours de classe», avait martelé un parent d’élève. Côté APC, le premier magistrat de la commune a tenu à rassurer les collégiens et leurs parents, informant que le projet en question est en voie d’être relancé : «C’est l’un des premiers points sensibles que j’ai commencé à traiter après mon élection à la tête de l’APC. On fera de notre mieux pour que cet établissement rouvre ses portes dans les meilleurs délais» indique M. Boudarene, car c’est de lui qu’il s’agit. Et d’ajouter «L’entreprise réalisatrice a, d’ores et déjà, commencé les premières retouches de cimenterie et de mise en état des structures de base, en attendant le réglage de quelque soucis concernent les alentours, pour démarrer les travaux en bonne et due forme et une bonne fois pour toutes».

Lyes Mechouek