Le SNCCOPEN défend sa représentativité

Le syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l’éducation nationale (SNCCOPEN), bureau de wilaya de Tizi-Ouzou, revient à la charge. Lors d’une réunion tenue, la semaine qui vient de s’écouler, au siège du syndicat, présidée par M. Hallou Mohand Arezki, les membres du bureau interpelle le directeur de l’éducation afin qu’il «intervienne pour mettre un terme aux agissements et comportements illégaux qui touchent à l’intégrité du syndicat des corps communs en particulier et de l’éducation en général», lit-on dans la déclaration rendue publique. Le SNCCOPEN appelle le premier responsable du secteur dans la wilaya à «mettre en garde certains directeurs qui cherchent à déstabiliser le SNCCOPEN en avançant le fallacieux prétexte de la représentativité». La direction de l’éducation de Tizi-Ouzou, suite aux instructions de la ministre de l’Education «a donné des instructions pour déposer les documents relatifs à la représentativité syndicale inhérente aux statistiques de l’exercice 2017». Le SNCCOPEN s’insurge et dénonce «les fausses statistiques fournies par certains syndicats : les nombres sont gonflés». Les signataires ajoutent : «Certains directeurs d’établissements appellent les travailleurs et les intimident et les incitent à se retirer du SNCCOPEN. C’est un complot contre notre syndicat !». Le président du syndicat est catégorique : «Le bureau de wilaya du syndicat des corps communs possède des listes et des souches des cartes des adhérents de tous les travailleurs, elles constituent une preuve irréfutable de la véracité de nos propos et de nos statistiques qui sont contrôlables et nous invitons le directeur de l’éducation à diligenter une commission d’enquête pour situer les responsabilités». Il précise : «Le document de la déontologie de la fonction signé par les deux parties : la ministre de l’Education et notre syndicat est respecté alors que certains syndicats sont passés outre ce document qu’ils ont pourtant également signé». Le président du syndicat national des corps communs rappelle : «Le SNCCOPEN est un partenaire social fiable à ne pas négliger», conclut la déclaration.

