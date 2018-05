Sensibilisation sur les feux de forêts

Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

à l’approche de la saison estivale et des grandes chaleurs, la Protection civile de Larbâa Nath Irathen, en collaboration avec les services des forêts et l’APC, a organisé, jeudi dernier, une journée de sensibilisation contre les feux de forêts.

L’événement a eu lieu à la bibliothèque communale, sise au chef-lieu. En effet, dans le souci de responsabiliser un tant soit peu la population sur les risques et dangers qui la guettent durant la saison chaude, la Protection civile de Larbâa Nath Irathen, suivant les instructions de sa tutelle, a tenu à marquer la journée de jeudi dernier (24 mai), par une journée de sensibilisation et de prévention pour la lutte contre ces fléaux ravageurs. A tour de rôle, les conférenciers, que se soit de la Protection civile ou des services des forêts de la localité en question, avaient insisté sur le rôle de la population dans ces deux phénomènes. Le meilleur moyen de lutter contre cet incident qui reviennent quasiment chaque été, estiment les intervenants, reste la prévention et la sensibilisation. Les feux de forêts enregistrés l’année passée ont, malheureusement, causé des dégâts importants, notamment, sur la flore (végétations, arbres fruitiers et jeunes pousses). Le lieutenant Imine Rabah, chef d’unité de la Protection civile de Larbâa Nath Irathen, dira : «Comme à chaque approche de la saison chaude, nous organisons des journées de sensibilisation et de lutte contre les feux de forêts et les accidents de la route. Ces journées s’étaleront jusqu’à la fin du mois de juin. Notre objectif, par ces actions est de sensibiliser la population afin de se prendre en charge, avant les pics de chaleurs. En outre, il faut que le citoyen apprenne les gestes qui sauvent, en débroussaillant, défrichant et nettoyant leurs champs, surtout ceux proches des habitations et des routes, afin d’éviter les affres des feux. Par ces journées, nous tenons aussi à ce que la population aide à faciliter le travail à la Protection civile, surtout lors des interventions». Et d’ajouter : «Pour cela, cette année, nous avons fait des sorties dans les villages de la localité, tels que Ighil Gufri, Thigilt Hadj Ali, affensou et le chef-lieu, pour ne citer que ceux-là, afin que les citoyens soient conscients des risques qui les guettent». Ce responsable estime que la sensibilisation et la prévention restent le meilleur moyen de lutte contre ce phénomène. Il termine en présentant le bilan de l’année 2017, des deux daïras, à savoir Larbâa Nath Irathen et Tizi Rached, afin de montrer aux présents, la réalité du danger, surtout des dégâts que peuvent provoquer ces feux. 1 057 interventions et 697 évacuations sanitaires ont été enregistrées. Les chiffres parlent d’eux mêmes. Concernant les feux de forêts, 150 départs de feux, qui se sont soldés par la perte de 129 ha de forêts, ont été enregistrés surtout au niveau d’Aït Aggouacha (Aït Mimoun, Icheriden), Larbâa Nath Irathen (Tighilt El Hadj Ali, Aboudid, Ighil Guefri), Tizi Rached (Igounane et Ighil Oumchedal). Les feux de forêts de l’année passée ont aussi causé des dégâts sur la broussaille, dont 30 ha ont été emportés, ainsi que le maquis qui avait aussi subi les affres des feux avec 9 ha partis en fumée. Le feu a ravagé également tant d’arbres fruitiers, surtout l’olivier, le figuier, le cerisier, l’abricotier… et n’a pas épargné les ruches d’abeilles. En outre, 727 oliviers, 178 figuiers, 442 cerisiers et 60 ruches d’abeilles ont été «avalés» par le feu. Un bilan aussi lourd mérite l’attention de chacun de nous afin d’éviter que cela se reproduise. “De la conscience, de la responsabilité et des gestes simples peuvent sauver des vies et des années de durs labeurs”, informe le responsable en soulignant : “La sensibilisation et la prévention restent l’atout que nous avons entre les mains de tout temps et surtout pour cette année où la flore a connu une considérable régénérescence à la faveur de la forte pluviométrie”. Le lieutenant termine par la promesse d’organiser d’autres journées similaires vu l’importance du sujet en question.

Youcef Ziad.