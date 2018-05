La récolte des cerises s’annonce médiocre

Par DDK | Il ya 38 minutes | 69 lecture(s)

Les agriculteurs de Larbaâ Nath Irathen ne cachent pas leur pessimisme quant à la récole des cerises cette année, dont l’entame est prévue dans moins d’un mois.

En effet, la plupart des agriculteurs s’accordent à dire que la récolte s’annonce médiocre, au regard de la forte pluviométrie enregistrée ces derniers mois, accompagnée de la grêle, véritable ennemi de ce fuit fragile. Ainsi donc, ce denier ne garnira pas les tables des ménagers cette saison, à la grande déception des amateurs de ce fruit rouge et des fellahs, lesquels espéraient une récolte plus ou moins abondante, comme ce fut le cas l’année dernière. Ainsi, avec la forte pluviométrie, la grêle et le brouillard enregistrés durant l’hiver passé et même au début du printemps, la cerise a pris un sacré coup, sachant que l’arbre est déjà affecté par un parasite connu sous le nom du capnode. Véritable bête noire des fellahs, ce dernier détruit depuis des années des ceriseraies entières, au grand désarroi des agriculteurs, qui assistaient, impuissants, à la progression de cet insecte ravageur. Il est utile de rappeler que de nombreuses associations agricoles et les services de l’agriculture ont programmé des formations à l’intention des fellahs de Larbaâ Nath Irathen, dans l’optique de lutter efficacement contre le capnode et assurer des récoltes plus ou moins satisfaisantes. Bien que des efforts restent encore à faire dans ce sens, toujours est-il que des agriculteurs ont réussi à ralentir, un tant soit peu, la progression de ce parasite. Cela dit, «la faible récolte des cerises annoncée pour cette année n’est pas due au capnode, mais plutôt aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Comme vous le savez, le cerisier aime l’humidité et la chaleur et une quantité importante mais pas abondante d’eau. Cela dit, son ennemi principal, c’est la grêle, surtout quand les petits fruits commencent à mûrir. La récolte, cette année, sera sans doute faible comparée à celle de l’année dernière», estime à juste titre un paysan possédant plusieurs ceriseraies.

Youcef Ziad