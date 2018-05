Des mûriers saccagés

Par DDK | Il ya 38 minutes | 68 lecture(s)

Alors que toutes les sources ombragées sont les bienvenues à pareille période, certains arbres ornementaux sont littéralement saccagés par des passants qui les «massacrent» pour cueillir quelques fruits. C’est le cas des mûriers, blancs ou noirs, qui ornent les trottoirs de la ville de Bouira, notamment aux alentours de la gare ferroviaire, sur la route menant vers le pont Sayeh. Ces arbres majestueux et relativement jeunes sont la proie de passants qui n’hésitent pas à casser leurs branches pour cueillir quelques-uns de leurs fruits. Le paysage fait mal à voir avec des branches écartelées, arrachées, jonchant le sol, alors que les mûres ont à peine atteint la maturité. Pour les services de la conservation des forêts, qui accompagnent régulièrement les opérations de plantation d’arbres, le mûrier «est victime de sa réputation et de ses fruits» : «Nous privilégions depuis quelques années la plantation d’arbres ornementaux autres que les mûriers, car ces derniers sont la proie de jeunes enfants qui les escaladent pour récolter leurs fruits. Comme ses branches ne sont pas forcément solides, elles cèdent souvent sous le poids des cueilleurs de mûres», déplore un agent des forêts de la conservation de Bouira. Ces fruits sont parfois aussitôt écoulés au niveau du marché couvert par les jeunes qui les proposent à des prix symboliques, pour une mesure équivalent à un verre. «20 DA le petit gobelet et 50 DA le grand», clame un jeune adolescent rencontré sur l’esplanade du marché couvert. Interrogé pour savoir d’où proviennent ces fruits, il préféra hausser les épaules et ne pas répondre. D’aucuns estiment que les arbres ornementaux de la ville de Bouira gagneraient à être préservés pour la fraîcheur qu’ils procurent aux passants. Néanmoins, certains avouent que les mûriers sont «salissants» avec leurs fruits qui tombent, en s’écrasant sur les trottoirs et parfois même sur les passants. Les services de la conservation des forêts envisagent, pour leur part, d’effectuer prochainement des campagnes de reboisement en milieu citadin, en prenant en considération l’environnement des quartiers où des arbres ornementaux seront plantés.

Hafidh B.