100 unités en voie de réalisation

Dans le cadre du programme des logements promotionnels aidés (LPA), la commune de Seddouk a bénéficié de 100 unités pour faire face à la demande de plus en plus pressante de ses administrés.

Après la notification reçue par les services de la wilaya, une commission de choix de terrain a été constituée par le président de l'APC. La tâche qui lui a été dévolue, à savoir trouver une assiette de terrain adéquate à ce type de logement, a été effectuée. Ainsi, selon le chef de l'exécutif communal, la commission constituée des services de l’État a porté son choix sur un terrain situé à la cité Haddouche, tout près du siège de la daïra. L'endroit proposé n’est pas loin du centre urbain et ne peut que satisfaire les postulants. Récemment, un décret émanant du ministère de l'Habitat a modifié les conditions d'éligibilité, notamment l'aspect lié aux revenus des demandeurs. Désormais, celui-ci est porté à quatre fois le SNMG au lieu du seuil fixé auparavant, qui ne permettait pas aux cadres d'en bénéficier. Dans la commune de Seddouk, les inscriptions ont été ouvertes au niveau du siège de l'APC depuis près d'un mois. Selon les informations recueillies, l'opération de dépôt de dossiers est déjà achevée, puisque même le délai fixé est expiré, jeudi passé, avec plus de 450 dossiers enregistrés. Seuls les résidents de la municipalité sont admis à figurer dans la liste définitive qui sera établie par les services communaux. Au demeurant, l’on s’attend à la réalisation d’un nouveau programme de logements, en plus de celui en cours de construction destiné aux demandeurs de logements sociaux. Il s'agit en fait des 130 logements situés au lieu-dit Mizab, devenu au fil des années une zone d'extension urbaine.

Zahir Ait Hamouda