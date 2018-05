Le quartier précaire Tiberakine rasé

Par DDK | Il ya 54 minutes | 106 lecture(s)

Le quartier précaire dit Tiberakine, dans le village de Mellala, a été complètement rasé, à l’issue de l’opération de recasement des familles qui y résidaient, a-t-on appris de source municipale. En effet, les services de cette collectivité locale ont mobilisé les moyens de l’APC pour détruire une trentaine d’habitations de fortune, où vivaient des familles dans des conditions difficiles. Au nombre de trente et un, ces familles ont été relogées dans des appartements décents, sis au chef-lieu communal, dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP). «Dès que les 31 familles du quartier Tiberakine recevront leurs affectations et déménageront vers leurs logements neufs, les services de l’APC procèderont à la démolition des habitations précaires et l’assiette foncière, qui s’étend sur 1 000 m3, sera recouverte par l'APC», avait affirmé notre source quelques temps avant l’opération de relogement. Ce vaste terrain servira, selon un élu à l’APC d’Oued Ghir, à la construction d’un groupe scolaire, au bénéfice des citoyens de la localité de Mellala, en plein essor démographique. L’opération de démolition des habitations précaires, formant ce bidonville, s’est déroulée dans le calme, en présence des forces de l’ordre. A noter qu’en plus des 31 familles relogées, 69 autres ont bénéficié de logements neufs, au niveau du même site (chef-lieu communal) dans le cadre du logement social. Ainsi, un quota de 100 logement, sur les 450 disponibles, ont été définitivement attribués à des familles qui en ont besoin. Il est attendu la remise des clés à 216 autres bénéficiaires de ce programme du logement social, dès l’achèvement de travaux des VRD. Par ailleurs, nous apprenons de la même source que 124 postulants, retenus précédemment sur la liste des pré-bénéficiaires des 450 logements, ont été exclus suite à des recours introduits par d’autres demandeurs de logement.

