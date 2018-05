La jeunesse dépérit à Ouled Hmida

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Les jeunes d’Ouled Hmida, village relevant de la commune de Baghlia, à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, dénoncent la marginalisation de leur localité par les pouvoirs publics. «Broyés par le chômage, nous n’avons pas de moyens de loisirs qui nous permettraient de décompresser», nous dira un jeune villageois. Un autre jeune de ce village, surplombant le chef-lieu de commune, ajoutera : «Lors des différentes campagnes électorales, tous les prétendants aux postes de responsabilité disent que la jeunesse est la richesse du pays et lui promettent monts et merveilles. Mais une fois les élections passées, ils nous oublient complètement». Un autre abondera dans le même sens, usant de beaucoup d’ironie à l’adresse de son congénère : «Je ne suis pas d’accord. Les responsables ont toujours offert un chômage dévastateur aux jeunes. Avouez que ce n’est pas rien». Interrogés quant aux problèmes qu’ils voudraient souligner, un jeune nous dira philosophiquement : «Ne disposant même pas d’une aire de jeu, ni d’une salle polyvalente ou une maison de jeunes, la jeunesse de la région se voit contrainte d’aller se défouler au niveau des infrastructures sportives du chef-lieu de notre commune ou celles des communes voisines. Dans ce bourg, le travail de la terre se transmet de père en fils. Mais, ces dernières années, décennie noire oblige conjuguée au manque de moyens et d’aide de la part des pouvoirs publics, les jeunes de la région ne pensent qu’à une seule chose : déguerpir au plus vite et peu importe la destination. Si vous parvenez à résister 24 heures seulement dans ce village, dépourvu de tout, sans frôler la dépression, alors nous vous invitons à venir vivre parmi nous». Les pouvoirs publics sont interpellés pour répondre à cette détresse.

H. A.