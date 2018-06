Après le BEM, le stress des résultats

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Les candidats au Brevet de l’enseignement moyen (BEM) ont poussé un soupire de soulagement à l’issue des examens. Les épreuves ont pris fin mercredi dernier en fin d'après-midi, sur tout le territoire national. Juste après l'épreuve de Tamazight, des candidats feront part de leur satisfaction : «Les sujets d’examens étaient, pour la plupart, abordables», confieront Sonia, Melissa, Lina et Salah, des candidats, à la sortie du lycée Mohli, retenu comme centre d’examen du chef-lieu Seddouk-centre. «Je viens de finir les épreuves. Je me sens soulagée à présent», lancera une autre candidate, avec un sourire large. «La plupart des sujets étaient prenables», a-t-elle ajouté. Un autre candidat, l’air tout aussi très satisfait, abondera dans le même sens : «Les épreuves de français et des sciences naturelles m’étaient faciles. Il suffisait juste de bien réviser pour bien les aborder. Je suis certain de passer au lycée». Pour rappel, le nombre total des candidats à cet examen s’élève à 402 pour les deux communes de Seddouk et M’Cisna. La direction de l'éducation de la wilaya de Béjaïa a mobilisé 70 encadreurs et vingt contrôleurs (inspecteurs), pour le bon déroulement des épreuves. S’agissant des modalités de passage, les élèves qui auront obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accéderont automatiquement en première année secondaire, sur la base de la moyenne décrochée à l’examen national et celle de l’évaluation continue de l’année. En attendant la proclamation des résultats, le 18 de ce mois, les collégiens vont pouvoir respirer davantage et profiter de ces deux semaines ramadanesques restantes, pour se distraire chacun à sa manière, après les efforts fournis tout au long de l’année scolaire.

Zahir Ait Hamouda