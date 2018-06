Le comité du village Azra innove

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Pour une première, c’en est effectivement une et réussie. Le comité du village Azra, de Tifra, situé à 9 km du chef-lieu de Tigzirt, a organisé, jeudi dernier, une soirée instructive très conviviale avec le CFPA et l’ALEM de Tigzirt, en sa Djemaâ.

Dès 21 heures, une foule nombreuse composée de femmes, d’hommes et de jeunes de tout âge a envahi l’esplanade de la Djemaa, où, préalablement, des jeunes du comité du village ont tout préparé. Au programme, le comité du village Azra a invité le CFPA et l’ALEM de Tigzirt pour une soirée d’information sur leurs programmes. Les deux institutions sont représentées par leurs directeurs respectifs. Après le président du comité de village, la directrice du CFPA prend le micro pour expliquer au nombreux auditoires l’objectif de la soirée organisée sous le thème «Présentation du plan de formation 2018». Elle exposera longuement les filières de formation dispensées par son centre. Formations classiques qui donnent accès à un CAP dans plusieurs domaines, ainsi que les formations «nouvelle formule» qui offrent aux personnes de tout âge un court stage pratique couronné d’une attestation de compétence en cuisine, plomberie, électricité…Elle soulignera que beaucoup sont intéressés par ce genre de stages permettant l’aptitude à des réparations ou des préparations à domicile. Son intervention fut ponctuée par des projections par data-show relatives aux formations et à l’infrastructure de son centre de formation. Elle appellera ensuite le public au micro pour d’éventuelles questions, ouvrant ainsi la voie à un débat. Ce fut ensuite au tour du directeur de l’ALEM de prendre le micro. Il développera longuement, lui aussi, la mission de sa structure et parlera des mécanismes et techniques de recherche d’emploi à partir du moment où l’on s’inscrit à l’ALEM. Il orientera les chercheurs d’emploi et donnera des conseils pour tout postulant pour réussir un entretien d’embauche. Il terminera en répondant, lui aussi, aux questions du public. En fin de soirée, Mme Drif, directrice du CFPA, dira : «Le village Azra est la 4ème étape dans notre tournée durant ce mois de Ramadhan à travers les villages. Nous avons déjà fait le village Arvi, Issenadjene, Taksebt, pour la commune d’Iflissen, et maintenant, nous débutons à Tigzirt par ce village. Les gens sont très réceptifs, très accueillants et intéressés, partout où nous sommes passés. Notre objectif est de nous rapprocher du citoyen, de lui expliquer et lui présenter nos différents types de formations. Je remercie le comité du village Azra pour la parfaite organisation, ainsi que le public venu nombreux». Pour sa part, M. Nourredine Zarour, directeur de l’ALEM, précisera : «Initialement, nous avons organisé une caravane du genre à travers cinq communes, donc deux daïras, en 2016. Cette année, nous avons choisi de travailler en partenariat avec le CFPA. J’ai constaté un engouement remarquable dans les villages visités en soirée, c’est le cas d’Azra ce soir. L’administration est ainsi à l’écoute de ses citoyens qui donnent leurs avis, posent des questions et cherchent à comprendre. Nous les orientons dans la recherche de l’emploi, les accompagnons et leurs donnons des conseils pour ce qui est rédiger un CV et réussir un entretien d’embauche. Je remercie le comité du village Azra pour son apport matériel et son aide pour la réussite de cette soirée». Quant à M. Saadi Harfouche, président du comité du village Azra, il dira : «Nous avons invité le CFPA et l’ALEM à cette soirée et elle fut pour nous instructive et réussie. Je remercie nos villageois et invités. Nous avons décidé de mettre en place un programme de conférences de ce genre sur tous les thèmes avec des spécialistes, que ce soit la santé, l’urbanisme, l’environnement…».

Ferhat Tizguine.