Découverte d’un corps sans vie dans un hangar

Un corps sans vie a été découvert, dans l’après-midi d’avant-hier, au niveau du hangar du cinéma Mouloud Mammeri de Tadmaït, où il passait les nuits. Il s’agit de celui d’un homme célibataire, âgé d’une soixantaine d’années et répondant aux initiales M. B. Selon des témoignages, la victime serait décédée trois jours avant la découverte du corps, en état de décomposition, par ses amis. Aussitôt avisés, les services de la Protection civile et ceux de la police de Tadmaït et de Draâ Ben Khedda se sont dépêchés sur les lieux, a-t-on appris. Le corps a été, par la suite, acheminé vers la morgue du CHU de Tizi-Ouzou. «Cela fait trois jours qu’on a perdu de vue cette personne», dira un citoyen de la région. Ce décès a plongé la population locale dans un climat de tristesse et de consternation. Une enquête a été ouverte par les éléments de la police scientifique pour déterminer les causes de sa mort, a-t-on appris de sources locales.

