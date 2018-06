Les candidats désorientés

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les candidats au concours de recrutement d’enseignants et d’administrateurs, ouvert par le ministère de l’éducation nationale, sont indignés et mécontents quant à l’endroit où se situent les centres d’examen.

Après avoir retiré leurs convocations sur le site du ministère, beaucoup de candidats ont vite déchanté en constatant que les établissements où ils devraient passer les épreuves écrites du concours, le 12 juin prochain, sont, situés dans d’autres communes celle lieu de résidence. Ainsi, ces candidats ont été contraints de se rendre, avant les épreuves, dans lesdits centres pour "faire du repérage", disent-ils. «J’habite à Béni Zmenzer, et le jour de l'examen je dois me rendra à Tigzirt, dans un établissement que je ne connais pas, d'autant que les épreuves débuteront à 8h30 et se termineront à 18h30. Il faudrait donc être véhiculé pour prétendre arriver à l’heure et pouvoir rentrer chez soi le soir, surtout qu’en ce mois sacré, les horaires des transporteurs de voyageurs ont changé. Il sera ainsi difficile pour les candidats de trouver un moyen de locomotion pour rejoindre les centres d’examen tôt la matinée et retourner le soir à la maison», dira un candidat au concours. «Nous avons perdu notre temps à chercher le lieu de l’examen au lieu de nous concentrer sur la préparation des épreuves. J'ai mis une journée pour trouver le collège où je devrai concourir», pestera une autre candidate. D’aucuns parmi les candidats auraient souhaité passer les épreuves dans l’un des établissements de leur localité respective. «Je me suis désistée de la participation à cause du long trajet que je dois faire le 12 juin prochain. Je ne pourrais jamais arriver à l'heure vu que j’habite à Tamda et je dois me rendre à Mizrana», regrettera une autre postulante au concours.

Lyes Mechouek