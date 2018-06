Réparation de l’éclairage public

Par DDK | Il ya 34 minutes | 71 lecture(s)

Cette année, de nombreuses routes et quartiers de l’ex-Michelet se sont retrouvés dans le noir, vu que l’opération «éclairage public» a commencé tardivement, en raison du blocage initié par quelques élus et dont l’APC avait souffert pendant près de six mois. A moins de dix jours de l’Aïd, la commune n’est que partiellement éclairée. Le travail qui consiste en la réparation ou le changement de candélabres par endroits, ou le remplacement des lampes grillées en d’autres, demande du temps à l’équipe chargée de l’opération, réduite parfois à un seul ouvrier. Ce n’est qu’une fois la ville éclairée que les routes y menant seront programmées. La route d’Aït Yahia, celle de l’hôpital ou encore la piste d’Agouni N’Teslent sont très fréquentées par les noctambules durant le mois sacré. Par manque de transport après la rupture du jeûne, beaucoup se rendent de nuit, à pied, à l’ex-Michelet, avec la crainte de tomber sur des meutes de chiens ou des agresseurs. Les électriciens à bord du «camion nacelle» de l’APC d’Aïn El Hammam n’arrêtent pas d’effectuer des missions dans les endroits à éclairer en priorité. Il en est ainsi de la route menant de l’hôpital jusqu’au CEM Ouaghzen, qui est sorti du noir lundi dernier. La cité d’habitation «Akkar», dont les locataires se plaignent d’un manque de lumière entre les immeubles, devrait être prise en charge, elle aussi, ces jours-ci, informe-t-on. Dans les villages, les ampoules non grillées continuent d’éclairer quelques endroits, alors que d’autres sont plongés dans les ténèbres dès le coucher du soleil. Ce qui pousse des citoyens bienfaiteurs à laisser allumées les lampes crues de l’extérieur de leurs habitations. Ailleurs, dans les zones non éclairées, les habitants se munissent de lampes de poche pour se déplacer. De l’avis des citoyens, l’APC devrait penser, dans le cadre de ses projets d’amélioration du cadre de vie du citoyen, à l’extension de l’éclairage public dans les endroits qui n’en sont pas encore pourvus. Si toutes les agglomérations sont dotées de l’éclairage public, les accès menant des villages vers la ville ne sont toujours pas équipés de cette commodité.

A. O. T