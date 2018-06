2 403 interventions à la deuxième décade du Ramadhan

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Pas moins de 2 403 interventions ont été effectuées durant la deuxième décade du mois de Ramadhan par la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou.

En effet, le service des pratiques commerciales, de la qualité et de la répression de la fraude de la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a eu à effectuer 1 228 interventions et dressé 109 procès-verbaux contre des commerçants, dont les contraventions concernent, essentiellement, le défaut d’information sur les prix et les tarifs (73), le défaut de registre de commerce (6), les activités étrangères (8), l’opposition au contrôle (5)… Il a été également procédé à la fermeture administrative de quatre locaux commerciaux. Du côté de la qualité et de la répression des fraudes, les mêmes services ont effectué un total de 1 175 interventions qui se sont soldées par l’établissement de 79 procès-verbaux et l’ordonnance de trois fermetures. A signaler que la plupart de ces infractions relèvent du manque d’hygiène, d’absence d’autocontrôle, du non respect de la chaîne de froid… La quantité des produits impropres à la consommation saisis est de l’ordre de 0,1632 tonnes, pour une valeur de 57 216.50 DA. Avant-hier, les agents de la direction du commerce ont procédé à la destruction de 21,343 tonnes de fric frelaté, au terme d’une opération de contrôle effectuée à la veille du mois de carême. Le produit en question était destiné exclusivement pour le couffin du Ramadhan. Selon Mme Tiab, la cheffe du service de la qualité et de la répression des fraudes, au niveau de la DCWTO, «après les analyses qu’on a effectuées sur plusieurs échantillons, les résultats ont confirmé nos soupçons, c'est-à-dire, le produit en question n’était pas propre à la consommation, car les analyses ont révélé la présence d’un colorant vert exogène. Ce qui est considéré comme une tromperie sur la nature du produit». La destruction de la totalité de la marchandise, estimée à près de 3 millions de dinars, a lieu dans l’après-midi d’avant-hier, au niveau du CET d’Oued Falli.

Rachid Aissiou