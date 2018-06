La salle de soins d’El-Kodiat attend sa réouverture

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Dotée d’un logement de fonction et réalisée à coups de millions de centimes, la salle de soins d’El-Kodiat dans la commune de Taourga, à l’extrême Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, est fermée depuis plus d’une vingtaine d’années, soit depuis le début des années 1990, durant la période du terrorisme qui avait sévi dans tout le pays. Pour justifier la fermeture prolongée de cette infrastructure sanitaire, les responsables locaux qui se sont succédé à la tête de cette commune à la fois pauvre et isolée, ont, à chaque fois, invoqué des raisons sécuritaires. Il est à signaler que la fermeture de cette salle de soins a contraint, durant toutes ces longues années, les habitants des villages d’El-Kodiat, Mazer et Bouhciène à accomplir un véritable parcours du combattant jusqu’au chef-lieu communal, distant de 11 km, pour recevoir les soins de base. Cette situation peu enviable s’est davantage compliquée en raison de l’inexistence de moyens de transport assurant la desserte entre leurs villages respectifs et le chef-lieu communal. Maintenant que la situation sécuritaire s’est nettement améliorée, les responsables du secteur et les autorités locales n’ont aucun argument à avancer pour ne pas rouvrir la salle de soins d’El-Kodiat, diront les citoyens des villages suscités.

Hocine Amrouni