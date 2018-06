Le maître-chanteur arrêté

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Les éléments de la sûreté urbaine de Hammadi, municipalité située à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont récemment arrêté un individu âgé d’une quarantaine d’années, originaire de la localité d’Ouled Moussa, pour avoir menacé des jeunes filles de diverses wilayas du pays qu’il a connues sur les réseaux sociaux et auxquelles il aurait promis le mariage, de diffuser leurs photos via Facebook au cas où elles ne venaient pas à se soumettre à ses exigences financières. L’arrestation de ce maître-chanteur a été rendue possible grâce à la plainte déposée par l’une de ses victimes à qui il aurait extorqué 60 millions de centimes sur plusieurs tranches dans l’objectif «avoué» de préparer leur mariage. Présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Rouiba, cet individu a été mis en détention préventive en attendant de répondre devant la justice de ses actes.

H. A.