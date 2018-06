La décharge du chef-lieu éradiquée

Par DDK | Il ya 57 minutes | 86 lecture(s)

Dans la commune des Aghribs, plus précisément dans la ville d'Agouni Oucherki, les bonnes volontés ayant fait de la protection de l’environnement leur cheval de bataille ne manquent pas. Des initiatives visant la protection de la faune et de la flore sont, en effet, légion dans cette localité. Ainsi, dans le cadre de son plan de lutte contre l’insalubrité publique, et conscient de ses répercussions pour le moins désastreuses sur l’environnement et la santé publique, le premier magistrat de la commune n’a pas attendu longtemps pour lancer une opération d’éradication de la décharge sauvage du chef-lieu, sise sur un terrain abandonné, à proximité de la mairie. En sus de défigurer la ville, ce dépôt d’ordures avait causé de multiples désagréments aux riverains. L'incivisme de certains, conjugué au laisser-aller d’autres avait fait de ce lieu, jonchant le siège de la commune, une véritable catastrophe environnementale, d’où se dégageaient des odeurs fétides, rendant l’atmosphère irrespirable. C’était donc hier que des engins des camions de certains privés de la commune se sont mobilisés pour raser la décharge. Au finish, des tonnes de déchets ont été acheminés pour leur enfouissement, loin de la commune. Il y a lieu de rappeler que le plan du tri sélectif a été lancé par l’APC. Chaque village est appelé à dégager une aire de tri, pour que les agents de nettoyage puissent récupérer les déchets triés et les acheminent au centre du tri communal, là où le grand travail commencera pour l’éradication des ordures, qui seront broyées et enfouies dans les normes. Notons, par ailleurs, que les agents de la voirie de la commune sont parvenus à débarrasser le centre urbain des monticules et autres ordures qui jonchaient les principaux axes routiers de la localité. Pour protéger l’environnement de la pollution, un appel est lancé en direction de l’ensemble des citoyens de la commune, priés de préserver leur milieu immédiat et de contribuer à la réussite du plan tri sélectif, au niveau de chaque village, pour venir à bout de la pollution galopante. Il faut dire que du pain sur la planche attend aussi bien les bénévoles que les élus de l'APC, au vu des immondices et des points noirs sauvages constatés çà et là à travers le territoire de la municipalité.

A Iber.