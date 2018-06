Le nouveau CET du Zaatra opérationnel

Par DDK | Il ya 57 minutes | 81 lecture(s)

Le nouveau centre d’enfouissement technique de Zaatra dans la commune de Zemmouri a été mis en service, hier. Sa mise en fonction a été rendue possible après plusieurs retards mis dans sa réalisation. Ce CET permettra ainsi de couvrir plusieurs régions de la wilaya qui souffrent du problème de décharges sauvages, et mettre un tant soit peu fin à la prolifération des ordures. Le CET de Zaatra a été inauguré par le wali de Boumerdès, Madani Fouatih Abderahmane. Les travaux de réalisation de ce deuxième centre dans la région, après celui de Corso, ont été lancés en 2013. Inscrit depuis 2009, le CET n’a pas pu être lancé à temps en raison des oppositions de riverains. Ces derniers avaient refusé l’implantation d’un tel projet environnemental dans la région, en raison de sa proximité des terres agricoles fertiles. En plus de sa situation dans une région agricole, le CET est plus près des zones d’habitations, notamment de Zaatra. Par ailleurs, le CET est réalisé sur une surface de 30 hectares répondant ainsi aux normes techniques en vigueur. Son enveloppe financière dépasse, selon des sources, les 400 millions de DA, et doté d’équipements techniques et de traitement les meilleurs sur le marché. En plus de la préservation de l’environnement, le CET est d’une importance économique pour la région, il va créer plus de 30 emplois directs et autres indirectes. Le centre d’enfouissement technique de Zaatra sera destiné à recevoir les ordures ménagères des régions de l’est de la wilaya, qui soufrent du problème de prolifération des ordures et décharges sauvages en raison de l’absence de décharges contrôlées dans la quasi-totalité des communes de Bordj Ménaïel, Issers, Dellys et Chabet El Ameur, pour ne citer que ces localités.

Y. Z.