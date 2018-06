Circoncision de 40 enfants nécessiteux

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Beaucoup de familles nécessiteuses attendent le mois de Ramadhan pour la circoncision de leurs enfants, notamment le 27ème jour du mois, Leilat el Qadre, pour toute la «baraka» qu’on lui prête.

Ces circoncisions collectives sont souvent organisées par des associations de bienfaisance, des assemblées populaires communales (APC), la DAS, le CRA… Cette fois, c’est l’association des filles et veuves de chahids de la wilaya de Tizi-Ouzou qui a organisé, dans la soirée du jeudi dernier, une cérémonie de circoncision au profit d’une quarantaine d’enfants issus de familles nécessiteuses. La cérémonie s’est déroulée au niveau de la salle de fêtes «le Printemps» du chef-lieu de wilaya, en présence surtout des familles. La cérémonie du «henné», où les enfants étaient en tenues traditionnelles, fut agrémentée par Ami Tahar, que la présidente de l’association, Farida Guerroub, remercie au passage, avec «Tivogharine» (célèbre chant de henné), ponctué de youyous lancés par les filles et veuves de chahids, créant ainsi une ambiance festive dans la salle. Place ensuite à la troupe folklorique d’Idheballen, qui prend le relais pour enflammer davantage la salle, à la grande joie des amateurs de danse. Une collation fut offerte à l’assistance. Des cadeaux et des produits alimentaires (viande, œufs, fruits...) ont été aussi remis par les organisateurs aux familles. La présidente de l’association saisit l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux bienfaiteurs, dont les dons ont permis que cette soirée eût lieu. Les familles des circoncis quant à eux, n’ont pas caché leur bonheur, témoignant leur gratitude à l’association pour ce geste hautement humanitaire, tout en la remerciant de leur avoir permis de passer cette soirée qui restera à jamais gravée dans leurs mémoires.

Roza D.