Un trentenaire percuté mortellement par un train

La paisible localité de Lota, située dans la commune de Timezrit, a été secouée, avant-hier vendredi, par un tragique accident qui a coûté la vie à un trentenaire, fauché par un train de voyageurs en partance vers la gare de Béjaïa. Selon des recoupements, la victime, qui voulait traverser la voie ferrée, aurait été surprise par un train roulant à vive allure. Malgré les sifflements stridents enclenchés par le conducteur du train, le jeune n'aurait pas pu quitter la voie, pour des raisons à élucider. Le drame s’est produit vers 12h20. Un voyageur raconte que la victime était comme «tétanisée» et n'a pas pu s'extirper de la voie ferrée, pour échapper à la mort. Le jeune a été percuté de plein fouet et «déchiqueté par la violence du choc», ajoute notre source qui était présente à bord du train de voyageurs en provenance de la gare de Béni Mansour, pour rallier la ville de Béjaïa. Après ce malheureux accident, ledit train a été mobilisé durant près de 3 heures, non loin de la gare de Timezrit, le temps nécessaire pour que les éléments de la Gendarmerie nationale effectuent le constat et l’enquête préliminaire qui s'imposent. La victime habitait la localité de Tifra, dit-on.

