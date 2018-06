«Le stress hydrique éloigné»

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

À quelques jours de l’été, les populations de la commune de Boudjima redoutent déjà les pénuries d’eau potable.

Sur le terrain, les services de l’ADE tiennent à rassurer les familles que cette denrée sera disponible avec une distribution satisfaisante pendant toute la saison estivale. En effet, contrairement aux années précédentes, cette année, l’eau potable ne sera pas rare pour plusieurs raisons. D’abord, la pluviométrie abondante. Les autorités assurent, en effet, que le volume d’eau qu’a atteint le barrage de Taksebt, à la faveur des pluies hivernales et printanières, couvrira largement la demande. C’est le même avis des agents de l’antenne locale de l’ADE, qui se disent optimistes quant à la disponibilité de cette ressource jusqu’à l’hiver prochain. Les différentes opérations de réfection du réseau local est, aussi, un indicateur présageant une desserte en eau à la hauteur des attentes. En effet, le réseau AEP a été réhabilité sur plusieurs kilomètres, en vue de venir à bout de la déperdition de ce liquide et assurer, par là, une alimentation régulière, notamment en faveur des villages reculés. D’Afir jusqu’à Tarihant, le réseau a été réparé comme promis par le directeur de l’Algérienne des Eaux. Par ailleurs, il est à rappeler que les populations de la commune de Boudjima ont souffert du manque d’eau potable pendant plusieurs années. Depuis les années 90, le réseau a subi de nombreuses dégradations à cause de son ancienneté. Étant relié au fameux réseau MTI (Makouda, Tigzirt Iflissen,) celui-ci a connu des ruptures qui ont duré parfois des années. A Tarihant, Agouni Oufekous et Tikatine, les populations ont passé des années sans que la moindre goutte d’eau potable ne coule de leurs robinets. Il aura fallu changer de source d’alimentation pour que cesse le «calvaire». Du réseau MTI, la région a été donc passée au barrage de Taksebt. L’amélioration a été perceptible. Chaque semaine, les villages reçoivent l’eau à un rythme convenable, tandis que certains villages la reçoivent entre une et deux fois par semaine.

Akli N.