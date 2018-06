Première enseigne en tamazight

Par DDK | Il ya 1 heure | 197 lecture(s)

Le paysage sociolinguistique commence à s’enrichir dans les régions de la Kabylie. Tamazight s’est "frayée" une place dans l’environnement linguistique de Souk El Had, chef-lieu de la commune de Yattafen relevant de la daïra d’Ait Yenni. La population locale fait de la protection, la préservation et la promotion de sa langue maternelle un sacerdoce. Ainsi, le propriétaire d’un commerce a inauguré, en ce mois de Ramadhan, sa librairie en posant sur son fronton une enseigne entièrement écrite en tamazight. Après des travaux de réfection et d’aménagement dans la boutique, le propriétaire a mis à jour l’enseigne de sa librairie en portant les inscriptions en tamazight en première position. Le premier magistrat de la commune a ainsi salué l’initiative de ce commerçant en lui attribuant un tableau honorifique. «Le président de l’Assemblée populaire communale de Yattafen vous félicite quant à l’effort fourni pour l’embellissement de la façade de votre magasin. Nous souhaitons que cette initiative fasse tache d’huile sur l’ensemble des infrastructures commerciales du chef-lieu de la commune», est-il écrit dans ledit tableau. «On aimerait que cette initiative fasse des émules dans toute la région, pas seulement au chef-lieu communal. Aussi, les autorités communales devraient, elles aussi, passer à l’application des nouvelles consignes du ministère de l’Intérieur pour la promotion de notre langue maternelle. Ainsi, l’on s’attend à ce que les différents services de la mairie intègrent tamazight dans les documents administratifs», dira un riverain, enseignant de tamazight.

M. A. B