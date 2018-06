Les décisions remises aux bénéficiaires à Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 18 minutes | 36 lecture(s)

La cérémonie de remise des décisions d’aides à l’habitat rural pour les bénéficiaires des communes d’Aït Yahia Moussa, Frikat et Aïn Zaouïa a eu lieu avant-hier.

C’est à l’initiative du chef de daïra, M. Abdelmadjid Tabet, que cette opération a eu lieu dans la soirée de dimanche dernier, dans une salle des fêtes de la région. En plus des maires des quatre communes de la daïra, étaient présents des élus, des autorités locales et militaires ainsi que des représentants d’associations et d’organisations, telle celle des moudjahidine. Après l’entonnement de l’hymne national, une minute de silence a été observée à la mémoire de feu Ali Goucem, ancien moudjahid et ex-maire de Draâ El-Mizan dans les années 70, ayant a rendu l’âme dans la journée de dimanche dernier. Puis, le chef de daïra a pris la parole pour revenir longuement sur les efforts de l’État algérien, à sa tête le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui, durant ses dix-neuf ans de gouvernance, a pris énormément d’initiatives pour permettre aux citoyens algériens d’avoir des logements décents à travers diverses formules, dont l’habitat rural, qui, en plus, d’avoir permis à des milliers d’Algériens de construire leurs logements, a contribué à limiter l’exode rural. «Draâ El-Mizan a aussi un quota prometteur en matière de logements», annoncera-t-il, avant de revenir sur la réalisation de 1 000 logements AADL et le lancement sous peu de 1 500 autres, sans omettre de citer d’autres programmes de logements dans les segments LPA et LPL. De leur côté, les maires ont profité de l’occasion pour souligner que des efforts sont faits à leur niveau en toute transparence, afin de répondre aux milliers de demandes déposées dans leurs bureaux. Au total, 62 décisions ont été distribuées et réparties : 36 pour Aït Yahia Moussa, 22 pour Aïn Zaouia et 4 pour Frikat. A signaler que, pour l’heure, les décisions pour les bénéficiaires de la municipalité de Draâ El-Mizan ne sont pas encore prêtes. «D’autres cérémonies comme celles-ci seront organisées dès que l’occasion nous sera donnée. Que nos concitoyens aient confiance en les responsables de leurs communes parce que le programme du Président se poursuit et tout citoyen bénéficiera de ce droit constitutionnel, selon ses moyens et sa catégorie sociale !», conclura le chef de daïra. Notons que depuis le lancement de cette formule en 2005, dans les quatre communes, plus de quatre mille logements de ce type ont été concrétisés, en attendant la finition de ceux déjà lancés.

Amar Ouramdane