Les décisions remises aux bénéficiaires à Larbâa Nath Irathen

Par DDK | Il ya 17 minutes | 28 lecture(s)

C’est au niveau de la mairie d’Aït Aggouacha que s’est déroulée, avant-hier, la cérémonie de remise des décisions aux bénéficières de l’aide à l’habita rural, en présence des autorités locales. Il s’agit des souscripteurs des trois communes de la daïra, à savoir Irdjen, Larbâa Nath Irathen et Aït Aggouacha. Les populations locales avaient tant attendu de voir afficher la liste des bénéficières de ces aides. Le retard dans l’affichage de ces listes serait dû à la crise que traverse le pays ayant ralenti l’octroi de ces aides à travers le territoire national. Ces aides viennent ainsi soulager, un tant soit peu, les populations rurales qui souffrent de l’isolement. Ce qui va améliorer certainement leur cadre de vie. «La daïra a bénéficié de 280 aides. Chaque commune a eu son quota. Il a été attribué à la commune d’Irdjen 56 aides, 36 à Aït Aggouacha et 6 pour Larbâa Nath Irathen. Mais cette dernière devrait incessamment avoir un autre quota de 180 aides. Bien sûr, cela reste insuffisant sachant que 1 000 demandeurs, au niveau de notre daïra, attendent encore. Ce n’est qu’un premier lot, d’autres aides vont suivre», dira le chef de daïra de Larbâa Nath Irathen. Tout en appelant les bénéficières ayant reçu les décisions d’aide à entamer les travaux de construction afin que la circonscription puisse bénéficier d’autres quotas. Pour Larbi Djaffar, P/APC d’Aït Aggouacha, «c’est un honneur de contribuer, par ce petit geste, au bonheur de ses acquéreurs, surtout à la veille du 27e jour du mois sacré (…) Pour ce quota, nous avons 32 décisions tan disque 8 sont à la signature et 10 autres sont à finaliser. Ce qui nous fait un total de 50 aides pour 89 demandeurs. Comparé aux autres communes, on peut dire que nous sommes satisfaits car nous allons répondre à 80% de la demande. Et dans les prochains lots, nous pourrons sûrement satisfaire la totalité».

Youcef Ziad