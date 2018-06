Par DDK | Il ya 18 minutes | 24 lecture(s)

Comme souligné dans une note parvenue à son siège, demandant aux chefs de daïra de la wilaya de procéder à la distribution de décisions d’attribution de logements et d’aide à l’habitat rural à l’occasion de leïlat el Kadr, la daïra d’Iferhounène a organisé une réception dans ce sens, avant-hier dimanche dans la soirée, après le f’tor. Les autorités civiles et militaires de la région étaient conviées aux côtés des citoyens bénéficiaires de logements sociaux. Après un bref discours, le chef de daïra et ses hôtes sont passés à la distribution d’une vingtaine de décisions d’attribution de logements sociaux de type F3. Les attributaires, qui attendaient ce moment depuis 2013, date de la réception des immeubles où ils seront logés dès la fin des formalités d’usage, n’ont pas caché leur bonheur. Ils ont, par la suite, été conviés à une collation. Notons que ces unités distribuées avec quatre années de retard viennent s’ajouter aux 80 autres faisant partie du même programme des 100 logements (cité de Tizi El-Djamaa), implantés à la limite de la commune d’Ath Bouyoucef. Si les quatre-vingts premiers bénéficiaires occupent leur bien depuis plus de cinq ans, ceux de cette dernière tranche n’ont pu y habiter, en raison d’un problème d’assainissement. En effet, le réseau, devant passer par le village de Soumer, n’a pas pu être réalisé, suite à l’opposition des villageois, dont le terrain est déjà déstabilisé par les intempéries. Ceux-ci craignent une éventuelle aggravation de la situation du terrain, qui risquerait d’emporter leurs maisons. Monsieur Kacioui, secrétaire général de la daïra, fera savoir, par ailleurs, que plus de deux cents dossiers de demandes de logements ont été réceptionnés au niveau des services concernés de son administration. Il informe également qu’un nouveau programme de 200 logements publics locatifs (LPL) est en cours d’étude, en vue de leur implantation sur le terrain appelé «Bougrou», à quelques centaines de mètres du chef-lieu de la commune d’Iferhounène. Il va de soi que la concrétisation du projet ne devrait pas commencer avant la finalisation du dossier. Il faut noter également que plus de cent soixante aides de l’État à l’Habitat rural seront distribuées incessamment à des citoyens issus d’Iferhounène, d’illilten et d’Imsouhal, trois communes relevant de la daïra d’Iferhounène.

A. O. T.