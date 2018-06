Thimechret à la veille de l’Aïd

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

Cette année encore, les habitants de Taourirt Menguellet, un village situé à trois kilomètres à l’Ouest du chef–lieu de la commune d’Aïn El Hammam, n’ont pas dérogé à la tradition en organisant ce rituel du sacrifice, qui a lieu traditionnellement à l’occasion du 27e jour du Ramadhan. L’opération de cotisation auprès des citoyens, consistant à ramasser les dons nécessaires à l’achat des bœufs, avait commencé plus de quinze jours auparavant. La quasi-totalité des villageois ont adhéré à Thimechret, soutenue par les émigrés qui ont apporté une contribution financière appréciable, pour rappeler que même loin du village, ils n’oublient pas les leurs. Un geste fort apprécié à Taourirt. Les bœufs achetés il y a quelques jours ont été immolés, lundi dernier, immédiatement après le f’tour, en présence des habitants, dans une ambiance de fête. C’est l’un des rares jours de l’année qui regroupe les enfants du village à Tajmaât (place du village) jusque tard dans la nuit. Des «exilés» locaux dans différentes villes d’Algérie ont rallié le village à cette occasion. L’abattage des bœufs est une tâche ardue, nécessitant beaucoup de bras que les responsables ont trouvé auprès des jeunes, volontaires à souhait. C’est avec leur aide qu’on a conduit, à tour de rôle, les cinq taureaux qui seront abattus dans «l’arène», au milieu de la foule en délire. Les cris des enfants se mêlent à ceux des bouchers qui appellent à l’aide au moment de mettre la bête à terre. Durant toute la nuit, les volontaires se sont attelés à découper les carcasses et à répartir la viande en quartiers, qui ont été distribués à l’aube. Tous les habitants auront leur part même ceux qui, pour diverses raisons, n’ont pas mis la main à la poche. Juste après la distribution de la viande, un cortège de quelques voitures s’est dirigé vers l’hôpital, situé à environ un kilomètre, pour la circoncision collective. Une première à Taourirt. Quatre parents seulement ont inscrit leurs enfants pour cette action. Comme partout ailleurs, lors de pareilles occasions, l’association «thajadith» (le non du comité de village) s’est chargée d’offrir des tenues et des médicaments aux enfants auxquels elle a, également, remis des denrées alimentaires.

A. O. T.