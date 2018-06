Plus de 500 interventions effectuées

Par DDK | Il ya 2 heures | 139 lecture(s)

Pour le mois de Ramadhan, l’inspection du commerce couvrant les daïras de Draâ El-Mizan, Tizi-Gheniff et Boghni a tracé un programme d’action spécial. «Nous avons commencé par la sensibilisation des commerçants et le contrôle des produits. Nous sommes même intervenus dans les écoles et les établissements scolaires, notamment primaires, pour contrôler les repas servis lors des examens de 5e année. En tout cas, nos agents ont sévi dans tous les espaces commerciaux», confiera, en premier lieu, M. Omar Haddadi, en sa qualité de chef d’inspection du commerce de Draâ El-Mizan. Il ajoutera, aussi, qu’à l’ouverture du marché Errahma, le contrôle s’est aussi fait à ce niveau : «Cet espace n’a été ouvert que durant dix jours», dira-t-il. Dans chaque zone, expliquera-t-il, les brigades se sont déployées, notamment pour le contrôle des prix des produits réglementés, tel le lait en sachet, mais aussi de la qualité. «Nous avons 12 brigades pour les trois daïras. Six d’entre elles sont chargées des prix et les six autres de la qualité», notera le même interlocuteur. «Durant la première décade de ce mois, nos équipes ont effectué 60 interventions concernant les pratiques commerciales et 55 autres pour la qualité. 90 interventions ont été faites durant la deuxième décade pour les pratiques commerciales et une centaine pour le contrôle des prix des produits réglementés. Enfin, durant les dix derniers jours, nos brigades ont effectué 130 visites pour la qualité et 120 pour les prix. Au total ce sont, donc, 555 interventions qui ont effectuées durant tout ce mois», soulignera-t-il. Pour notre interlocuteur, ses services ont dressé des P.V pour défaut d’hygiène, manque de facturation et affichage des prix. En outre, certains produits alimentaires ont été saisis durant cette période, alors que quatre prélèvements ont été faits sur des génoises. «Nous attendons toujours les résultats», dira-t-il encore. M. Omar Haddadi a, pour la fête de l’Aïd El Fitr, élaboré la liste des commerçants qui devront ouvrir durant ces deux jours. «Tout juste après, nous mènerons des journées de sensibilisation au niveau du CFPA et des APC, puisque c’est la saison estivale. Tous les produits devront être suivis et contrôlés», conclura-t-il.

Amar Ouramdane