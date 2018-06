Six écoles avec 100% d’admis

Par DDK | Il ya 49 minutes | 98 lecture(s)

Le taux moyen de réussite dans les écoles des deux communes de Draâ El-Mizan et Frikat a atteint 90% de réussite à l’examen de fin du cycle primaire, communément appelé examen de 5e année.

Selon l’inspecteur en charge de la localité, six écoles ont atteint les 100% de réussite. Il s’agit de l’école de Boufhima et de l’école Mohamed Améziane Lounas (Draâ El-Mizan-Ouest) concernant la commune de Draâ El-Mizan, sur ses 17 établissements. Alors qu’à Frikat, ce sont quatre écoles qui ont atteint ce taux. Ces établissements sont : les Frères Benakli du chef-lieu, Ath Ali, Ath Boumaâza, et Imazgharène-Ouest. « De nombreux établissements scolaires ont dépassé le taux de 90% et nombreux sont les candidats qui ont dépassé la moyenne de 8/10», soulignera M. Benyoucef. Mais, ce qui a constitué la particularité dans cet examen, c’est le carton plein dans les trois épreuves d’examen (langue arabe, langue française et mathématiques) réalisé par deux élèves : Lyna Larbani de l’école primaire des Frères Tellache. Son père, fier d’elle nous dira : «Depuis sa première année, elle a été toujours classée première de sa classe. Je lui souhaite d’autres réussites à l’avenir.» L’autre, c’est Mélissa Allili de l’école primaire de Draâ Sachem qui a été tout aussi brillante dans son cursus scolaire. Ses enseignantes, depuis ses premiers pas à l’école soulignent qu’elle était l’exemple pour ses camarades de classe. Ces deux lauréates seront certainement honorées dans leurs établissements et leurs communes qui ont la louable tradition d’organiser chaque année une cérémonie en l’honneur de leurs admis aux examens de fin d’année pour l’ensemble des paliers. Cette initiative ancrée à présent dans les mœurs de la plupart des collectivités a un impact indéniable sur le rendement et l’investissement des élèves dans le sérieux et le travail, souhaitant tous avoir droit un jour à ces honneurs. Les résultats Ô combien honorables de notre wilaya, ne tombent pas du ciel, mais le fruit de la collaboration de toutes les parties entourant l’enfant, sa famille, son école, ses enseignants et encadreurs, les associations des parents, la tutelle ainsi que la plupart des secteurs, chacun sa contribution.

Amar Ouramdane