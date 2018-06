Kafil El Yatim clôt son programme

Par DDK | Il ya 49 minutes | 67 lecture(s)

L'association Kafil El Yatim, bureau de Tizi-Ouzou, a réussi comme à chaque mois de Ramadhan à venir en aide à de nombreuses veuves et orphelins. Son programme a été lancé à la veille du mois sacré pour être achevé durant les deux jours de l'Aid El Fitr. Il faudra signaler que durant tout le mois de jeûne, 800 couffins alimentaires ont été distribués aux familles nécessiteuses, notamment les veuves, à travers toutes les localités de la wilaya. «Nous avons répondu à la demande de toutes les familles recensées par nos bureaux des communes. Nous avons donc distribué au total 800 couffins comprenant tous les produits de large consommation. Je remercie, à cette occasion, tous les bienfaiteurs, les donateurs et le FCE de Tizi-Ouzou qui ont contribué par leurs dons», dira M. Mourad Sekhi, en sa qualité de président de la dite association caritative au niveau de la wilaya. Par ailleurs, durant ce mois sacré, l'association a permis à une cinquantaine d'orphelins de bénéficier de cadeaux et de sorties à Boumerdès et à Tipaza sur invitation d'autres associations. «À M'Kira, sept enfants recensés par notre bureau dans cette commune ont été circoncis», ajoutera le même responsable. Pour la veille du vingt-septième jour du mois de carême, l'association a invité 180 enfants accompagnés de leurs mamans dans un hôtel de la wilaya à une soirée. «Nous avons alors offert un repas à ces enfants dans une ambiance festive, d'autant plus que l'animation était déjà prévue. En plus d'un clown, nous avons aussi invité d'autres comédiens. En tout cas, les enfants étaient très heureux durant cette soirée, et nous sommes très contents», poursuivra le président de Kafil El Yatim. Poursuivant son programme, la dite association est passée à une autre action à la veille de l'Aïd El Fitr. «Jusqu'à aujourd'hui (mercredi dernier, Ndlr), nous avons distribué 450 tenues vestimentaires à l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr à travers de nombreuses communes telles Tizi-Ouzou, M'Kira, Draâ Ben Khedda. L'opération va se poursuivre demain (jeudi passé, Ndlr) pour d'autres enfants à Mâatkas, Aït Yahia Moussa et Ath Douala», soulignera M. Mourad Sekhi.

A. O.