Les bénéficiaires dans l'expectative

Les bénéficiaires des 633 logements sociaux sont connus depuis le 21 mars dernier, mais ils doutent d'être relogés avant l'hiver.

Selon certains d'entre eux, notamment ceux qui devraient être affectés aux logements du programme du président de la République (1 000 LSL), l'assainissement et les réseaux du gaz et de l’électricité ne sont pas encore raccordés. «D'abord, les recours ne sont pas encore étudiés. Puis, ce qui retardera l'opération est l’absence des VRD», dira l'un bénéficiaires. L'inquiétude est surtout du côté des pré-bénéficiaires des 132 logements réalisés sur Fonds d'Abou Dhabi au niveau de la Zhun. «Nous sommes inquiets parce que ces logements ont été achevés depuis 2014. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons encore rien reçu pour les occuper. Nous craignons que des squatteurs les occupent illégalement. Sinon, ils sont terminés et la liste est connue. Pourquoi alors tout ce retard?» s'insurgera un père de famille habitant actuellement à la cité Zucconi. «Si nous attendons encore quelques mois, le toit risque de tomber sur mes enfants. C'est une bâche en plastique qui me sert de toiture. Nous sommes la seule commune d'Algérie où aucun logement n’a été attribué depuis plus de cinq ans. Et pourtant, ce ne sont pas les logements qui manquent», soulignera le même interlocuteur. Et un autre de renchérir: «Je serai expulsé du logement que j'ai loué dans quelques jours. Et son propriétaire ne veut pas encore me prolonger le bail. Je ne sais pas où aller. J’appelle le wali à regarder de notre côté. Nous sommes dans la tourmente. Réglez-nous ce problème parce qu'il ne reste que la remise des décisions. Quand aurons-nous ce sésame ?» La majorité des bénéficiaires de ces logements n'ont pas les moyens de louer des logements en raison du coût élevé du loyer. D'ailleurs, nombreux sont parmi eux qui habitent dans des caves louées à moindre frais ou encore dans la promiscuité totale, engendrant à leur famille des désagréments, particulièrement des problèmes de santé. «Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel au ministre de l'Habitat d'actionner les procédures afin que les familles sans logement prennent possession de ces appartements qu'ils attendaient depuis des années. Les fêtes passent et repassent et nous ne goûtons pas à la joie comme les autres familles algériennes chanceuses d'avoir occupé leurs logements avant l'Aïd El Fitr», diront les pré-bénéficiaires de ces logements.

Amar Ouramdane