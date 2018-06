178 enfants pris en charge à Boghni…

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

L’Établissement public hospitalier de Boghni, au Sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, n’a pas connu de répit durant le mois Ramadhan qui vient de s’écouler. En effet, l’EPH a répondu favorablement à plusieurs associations (sociales et culturelles) et villages, mais aussi au corps de Police ayant sollicité les services de l’hôpital, pour programmer des opérations de circoncision. Le directeur de l’Établissement, M. Allilèche Marzouk, a indiqué à ce propos : «Comme chaque année, notre établissement est sollicité par de nombreuses associations et plusieurs comités de villages des trois daïras limitrophes, à savoir Boghni, Ouadhias et Maâtkas, pour des opérations de circoncisions collectives. Cette année, durant uniquement le mois de Ramadhan, nous avons circoncis 178 enfants, dont 25 pendant le 27e jour du mois sacré. Bien entendu, l’opération se poursuivra après le mois de Ramadhan». Le premier responsable de l’EPH n’a pas omis de remercier ses équipes, le Croissant rouge local, les comités de village et les services de sécurité, pour avoir contribué à la réussite de l’opération.

… et 36 autres à Ouadhias

À Ouadhias aussi, l’APC n’est pas restée en marge, puisque ce sont 36 enfants, issus de familles nécessiteuses, qui ont été circoncis durant le 27e jour du mois sacré, coïncidant avec la Nuit du destin (leïlat el qadr). «Ces enfants ont bénéficié de tenues, de la gratuité des analyses médicales et d’un lot de médicaments, mais aussi de couffins alimentaires (viande et œufs). Nous saluons la collaboration de l’EPH de Draâ El-Mizan et du CHU de Tizi-Ouzou. Nous remercions aussi les bienfaiteurs et les donateurs de la région, qui ont pris en charge les frais y afférents», a déclaré le maire des Ouadhias. A signaler qu’au village de Tagmount El Djedid, relevant de la même commune, un resto iftar a été ouvert durant tout le mois de Ramadhan. Hamad Farid, à l’origine de cette initiative, fait savoir: «Nous avons servi environ 3 000 repas aux nécessiteux à raison d’une centaine par jour. Le grand mérite revient aux donateurs qui ont brillé par leur générosité».

L’association El-Baraka s’implique

Par le biais de son bureau de Tizi-Ouzou, l’association nationale de soutien aux personnes handicapées, El-Baraka, a tenu, elle aussi, à venir en aide aux défavorisés, en organisant plusieurs actions de solidarité, tout au long du Ramadhan. En effet, l’association en question a distribué 250 couffins alimentaires et organisé une campagne de circoncision collective au bénéfice de 65 enfants, issus de familles modestes, comme elle a accompagné des enfants malades qui ont été opérés au CHU de Tizi-Ouzou, au service de chirurgie thoracique de Belloua. «Durant le mois de Ramadhan, nous avons sillonné les quatre coins de la wilaya en vue de collecter des dons et de les distribuer à 250 familles pauvres. Nous avons aussi, grâce à la collaboration du service de chirurgie thoracique de Belloua, accompagné des enfants malades avant et après les interventions qu’ils ont eu à subir. Le professeur Nakhla est à saluer, car il a été tout le temps coopératif. Les enfants opérés et circoncis ont bénéficié de plusieurs dons. Je remercie l’ensemble des charitables», se félicite Ahcène Menad, président du bureau El-Baraka de Tizi-Ouzou.

