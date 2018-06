Émouvantes funérailles du journaliste Ahmed Ibari

Par DDK | Il ya 50 minutes | 108 lecture(s)

La presse locale, le cinéma et le secteur de l’éducation dans la région de Tizi-Gheniff, et même au niveau de toute la wilaya, sont en deuil suite à la disparition du journaliste, cinéaste et enseignant Ahmed Ibari. Son village, Ihoubarène, où il devrait être inhumé au cimetière, ne put contenir toute la foule nombreuse. Après l’arrivée de sa dépouille à sa maison natale, des centaines de personnes ont fait leur dernier adieu au défunt, dans une atmosphère émouvante. Ce n’est que vers dix-neuf heures trente dans la journée d’avant-hier que la dépouille mortelle fut acheminée vers sa dernière demeure, parce qu’il fallait attendre que ses enfants, établis en France, arrivent. Le chef de daïra, les maires de M’Kira et de Tizi-Gheniff et des élus étaient sur place. On put aussi constater la présence du chanteur Farid Ferragui. En plus de tous les représentants de la presse locale à Tizi-Ouzou et dans la localité, il y a eu des artistes, des comédiens, des enseignants, des élèves du regretté et autres, sachant que le défunt était connu pour ses sketchs avec sa troupe Imdoukal, où il joua le rôle de Da Chaâvane, aux côtés d’une pléiade de comédiens. Ce furent des funérailles émouvantes. Ahmed Ibari était avant tout un professeur de lettres arabes au CEM de Tighilt Bougueni, depuis une trentaine d’années. A la veille de l'Aïd el-Fitr, il participa, avec les jeunes de M’Kira, au nettoyage, à grande eau, du chef-lieu communal. C’était quelqu’un qui participait à sa manière à la protection de l’environnement. Il visita tous les villages élus «villages les plus propres» de la wilaya. Un humaniste qui s’en est allé, laissant derrière lui un grand vide. Adieu l’artiste.

Amar Ouramdane