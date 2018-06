90 aides accordées à Aïn Zaouïa

Par DDK | Il ya 50 minutes | 85 lecture(s)

La commune d’Aïn Zaouïa a bénéficié d’un quota de 90 aides dans le cadre de l’habitat rural. En l’absence des instances exécutives et des commissions, la répartition de ce nouveau quota, après celui accordé en 2016 (130 aides), suit son cours. Quant aux critères d'attribution, ils ont été définis, semble-t-il, par une commission administrative interne. Présentement, les dossiers des premières aides accordées aux personnes éligibles ont été transmis à la direction du logement, en vue de leur validation. À signaler que la commune d’Aïn Zaouïa continue d'enregistrer une forte demande en matière de l’habitat rural, certainement en raison de la disponibilité de terrains non cadastrés, notamment dans les 16 villages de Boumahni, où, depuis l'avènement de cette formule d'habitat, plus de mille constructions nouvelles ont été achevées. Dans les registres de la municipalité, plus de 450 demandes attendent leur satisfaction, ce qui dénote de la crise de logement dans les villages, même si l’urgence diffère d'un demandeur à un autre. De ce fait, pour plus d'équité, le critère social passe naturellement en priorité. Quoi qu’il en soit, les aides attribuées ne peuvent aucunement répondre au besoin, de plus en plus croissant. A signaler que le chef-lieu de la commune est exclu de ce programme, car étant un milieu urbain.

Merzouk Haddadi