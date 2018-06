42 aides accordées à Béni Yenni

Par DDK | Il ya 50 minutes | 83 lecture(s)

Les bénéficiaires de l’aide à l’habitat rural ont reçu, la semaine dernière, les décisions d’attribution s’élevant à 70 millions de centimes. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la daïra, M. Aït Chabane Abdelouahab, durant laquelle 22 citoyens de Yattafen et 20 autres de la commune d’Iboudraren ont reçu leur décision d’attribution. Un des citoyens bénéficiaire de l’aide à l’habitat rural dans la commune de Yattafen a soulevé le problème de l’électrification. «Même si nous avons bénéficié de cette aide, nous nous demandons comment nous allons rejoindre nos nouvelles habitations du fait que le réseau électrique est absent dans la région. Nous avons construit à l’extérieur du village, sur nos propres terrains. Et les quartiers ne sont pas encore raccordés au réseau électrique. Nous demandons à l’Etat de poursuivre l’extension du réseau électrique vers ces terrains qui ne sont pas nantis». Le S/G de la daïra répondra : «L’Etat est conscient de ce manque. Toutefois, de notre côté et de celui des APC, nous ferons tout ce qui est en nos moyens pour répondre aux doléances des citoyens. Le programme d’extension du réseau électrique a déjà été inscrit et l’on a entamé sa réalisation. Nous continuerons ce programme au fur et à mesure, selon les moyens donnés, pour satisfaire la population». Les bénéficiaires ont été aussi conviés à se rapprocher du service technique de l’APC concernée pour les modalités et le dossier nécessaire afin de bénéficier de la première tranche de 42 millions de centimes.

M. A. B.