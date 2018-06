Séminaire sur le développement local à l’APW

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

L’hémicycle Aissat Rabah de l’APW de Tizi-Ouzou a accueilli, hier, des représentants des collectivités locales françaises et algériennes concernées par le projet d’appui à la gouvernance locale et au renforcement des capacités des autorités locales algériennes en matière de politique publique locale de jeunesse.

Un projet, faut-il le rappeler, financé par l’union européenne. Les communes algériennes ciblées sont El-Khroub de la wilaya de Constantine qui travaille en partenariat avec Mulhouse (Bas-Rhin), Tichy de Béjaïa avec Epinay-sur-Seine (Saint Denis) et Bouzeguène de Tizi-Ouzou, en collaboration avec la commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Lors de son discours, le président de l’assemblée populaire ayant accueilli la délégation a indiqué : «Il est certain que les travaux de votre séminaire va être d’une grande valeur ajoutée pour faire avancer la question de l’engagement des jeunes dans la vie locale et amorcer des dynamiques de coopération décentralisée entre les collectivités locales algériennes et françaises. Nous sommes convaincus que la participation de la jeunesse à l’espace public et à la vie culturelle constitue le catalyseur du développement économique et social de nos deux pays. C’est à travers l’engagement et l’implication effective de la jeunesse que nous pouvons concrétiser réellement une bonne gouvernance locale. Notre assemblée est disposée à vous accompagner dans le cadre des projets de coopération décentralisée qui seront bénéfiques et équitables pour les deux rives». Les organisateurs ont également projeté un reportage sur le projet Européen Algérie. Il était ensuite question de la restitution des trois diagnostics territoriaux par le consultant Djamel Benramdane. Une table ronde sur les enjeux des politiques locales de jeunesse a été assurée conjointement par Meriem Derkaoui, maire d’Aubervilliers, Kamel Bereski, président de l’association Santé Sidi El Houari (SDH), Boubaker Seddik Bouras, P/APC d’El Khroub et Agnès Belaid responsable programmes jeunesse et société civile. Dans l’après-midi, place aux ateliers d’échanges autour des perspectives d’action et la mise en discussion des pistes de travail proposées dans les diagnostics. La modération de l’atelier a été assurée par Georges Morin, président du groupe Pays Algérie et cités unies France. À la fin du séminaire a eu lieu la restitution des ateliers sous forme de propositions et un débat s’en est suivi avec l’assistance. À signaler que le diagnostic établi concernant les trois communes algériennes porte sur un aperçu du territoire, les politiques locales et les équipements destinés à la jeunesse, l’accès à la culture et aux loisirs, les métiers de l’animation, l’insertion et la formation professionnelle, ainsi que l’engagement et la participation des jeunes au développement local. Les résultats de chacun des trois diagnostics seront restitués aux autorités locales et aux acteurs locaux des trois communes concernées.

Hocine T