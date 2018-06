Deux morts et 28 blessés durant l'Aïd

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Vingt-quatre (24) accidents de la route ont été enregistrés durant les deux jours de l’Aïd, au niveau de la wilaya de Béjaïa. Ceux-ci ont causé deux morts et 28 blessés, soit un bilan macabre en 48 heures seulement ! Les défunts, âgés de 27 et 33 ans, ont été victimes d’un même accident, survenu, le premier jour de l’Aïd, sur la RN9, au niveau de la localité de Souk-El Tenine. Par ailleurs, durant le mois de Ramadhan, les services de la sûreté ont dénombré 119 accidents de la route dans toute la wilaya de Béjaïa. Des sinistres qui ont engendré 4 morts et 143 blessés. A noter, aussi, qu’un cas de noyade a été signalé dimanche dernier, au niveau de la plage de Melbou. Il s'agit d'un jeune mineur originaire d'El-Eulma (Sétif), dont le corps est repêché par des agents de la Protection civile. Par ailleurs, les recherches se poursuivent toujours pour récupérer le corps d'une deuxième personne portée disparue, originaire toujours d'El-Eulma.

Rachid Z.