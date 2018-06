CHANTIER DU GAZ À L’ARRÊT À AÏT OUMALOU - Les explications de la SDC

Par DDK | Il ya 47 minutes | 87 lecture(s)

En réaction à l’ar ticle paru dans votre livraison du 19 juin 2018, intitulé «Aït Oumalou. Ils réclament la relance des travaux de gaz», nous vous demandons d’insérer les éclaircissements qui suivent : Les travaux de raccordement au réseau du gaz naturel ont été retardés à cause de la défaillance de l’entreprise en charge du projet, dont la direction a récemment résilié le marché, à savoir les lots Abouda Oufella, Sidi Yacoub, Abouda Ouada, Tigrouine, Issahnounene, Arous et Thanouarth. La relance des travaux de raccordement au réseau du gaz obéit à des règles administratives qui obligent la tenue d’un appel d’offre national pour la désignation d’une nouvelle entreprise. La dir ection a pris en charge la relance de l’appel d’offre, qui est prévu pour le 3 juillet 2018, et ce, dans le but d’évaluer les offres des entreprises en vue de relancer, dans les meilleurs délais, les travaux dans ces localités. La direction de la distribution de Tizi-Ouzou déplore le retard causé suite à la défaillance de l’entreprise.

Le directeur de la distribution