Ouverture de 114 km de pistes agricoles

Par DDK

Le secteur de l’agriculture dans la wilaya de Béjaïa a bénéficié, récemment, d’une opération d’envergure portant sur l’ouverture de pistes agricoles sur un linéaire de 114 km.

C’est ce qu’a indiqué un responsable à la direction des services agricoles. La totalité des cinquante-deux communes de la wilaya seront touchées par cette opération s’inscrivant dans un vaste programme de désenclavement des régions montagneuses et rurales. L’un des impacts de ce projet, une fois achevé, est de permettre une meilleure accessibilité aux terrains agricoles. Ainsi, redynamiser l’activité agricole, notamment dans les zones enclavées et dans les montagnes. Le développement de l’agriculture de montagne est tributaire de l’ouverture de pistes agricoles. Cette opération, entrant dans le cadre des projets de proximité de développement rural intégré (PPDRI), facilitera le raccordement des terrains enclavés en eau et en électricité, deux facteurs essentiels et indispensables pour développer une vraie agriculture qui comprendra l’oléiculture, l’apiculture, l’élevage, entre autres. Un autre impact de ce projet est l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, car ces ouvertures de pistes permettront une meilleure rentabilité de leurs propriétés agricoles. Selon la DSA de Béjaïa, ce projet est actuellement au stade des consultations pour la désignation des bureaux d’études devant réaliser l’étude et le suivi de cette opération. Par ailleurs, la même source a annoncé que le secteur de l’agriculture à Béjaïa a bénéficié également de la réalisation d’une trentaine de puits au profit de dix-huit communes de la wilaya. Depuis quelques années, le secteur de l’agriculture à Béjaïa, une région dont le relief est majoritairement montagneux, multiplie les initiatives et les efforts pour encourager les citoyens à investir dans l’agriculture de montagne. Parmi ces louables initiatives, l’on retient l’organisation, en collaboration avec des associations œuvrant dans le domaine agricole, d’un Salon dédié à l’agriculture de montagne. Le dernier a été abrité par la commune de Sidi Ayad, au mois de mars dernier.

B. S.