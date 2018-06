Caravane de sensibilisation sur le don d’organes

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Une journée d'information et de sensibilisation sur le don d'organes et tissus aura lieu, aujourd’hui, samedi, à partir de 9 heures, à travers une caravane juvénile qui démarrera du CHU de Tizi-Ouzou vers la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Cette initiative sera organisée par le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou en collaboration avec l'Agence nationale des greffes, l'association Biloba, la ligue des activités de plein air de loisirs et d'échanges de jeunes (LAPALEJ) de Tizi-Ouzou et la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Aussi, avant le départ de la procession, il est prévu l'implantation d'un olivier dans l'enceinte du CHU.