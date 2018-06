175 millions DA débloqués !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Une cagnotte de 175 millions DA a été débloquée par la Société de distribution d'électricité de Boumerdès (SDC), pour la réalisation de neuf postes de distribution publics, en prévision de la saison estivale. Selon un communiqué de la SDC, huit postes sont déjà fonctionnels, tandis qu'un autre est en cours de réalisation. En effet, la commune de Boudouaou a bénéficié de deux, de même que Corso, alors qu’Ouled Moussa, Hemmadi, Ouled Hedadje, Tidjelabine et Cap-Djinet-centre ont reçu, chacune, un seul poste. Toujours dans le cadre du renforcement des capacités énergétiques, de nouvelles lignes «moyenne tension», d’une longueur de 39 km, sont prévues dans plusieurs autres localités. Depuis 2013, la SDC s'est lancée dans le renforcement des capacités énergétiques afin de répondre, au mieux, aux besoins des foyers en matière d'électricité. Dans ce sens, elle a réalisé près de 480 postes de distribution, avec plus de 652 km de lignes moyenne et baisse tensions. A signaler, par ailleurs, que près de 1387 GWh ont été consommés durant l'été de 2016, alors qu'en 2017 une hausse sensible a été enregistrée avec plus de 1517 GWh de consommés, soit une augmentation de près de 9,40 %.

Y. Z.