Appel à la solidarité pour Aziz

Des appels à la solidarité sont affichés ici et là pour sauver un malade qui ne trouve pas de structure spécialisée qui le prenne en charge. Cette fois, ce sont des associations et des comités de villages de la commune qui lancent un appel urgent à tous les bienfaiteurs et âmes charitables pouvant venir au secours d'un étudiant atteint d'une maladie dégénérative de la cornée. Pas moins de dix associations et comités ont apposé leurs cachets et signatures sur l'avis affiché en ville et les villages de la municipalité ainsi qu’ailleurs. «Khimoud Aziz, âgé de 31 ans est un brillant étudiant en Master 1 option langue anglaise à l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Suite à une maladie dégénérative de la cornée, il a perdu la vue. Toutefois, il lui reste l'espoir d’une greffe de la cornée dans une structure spécialisée en Tunisie. Ce qui nécessite une aide financière conséquente», lit-on dans cet appel. Les signataires de l’appel et sa modeste famille sollicitent les âmes charitables, les bienfaiteurs ainsi que l’ensemble des citoyens et citoyennes, de participer à cette collecte pour rendre la lumière aux yeux de Aziz. Pour cette humanitaire raison, des volontaires munis de boîtes en carton sillonnent non seulement la ville mais aussi d'autres communes de la wilaya pour collecter ces fonds. En dépit d'une chaleur accablante, on les voit partout en train de ramasser quelques dinars pour sauver Aziz. «Nous sommes décidés à le sauver. Ce jeune homme est estimé non seulement dans son village mais aussi à l'université et par tous ceux qui le connaissent. Que tout le monde soit à ses côtés pour lui rendre ce qu'il y a de plus cher pour tous : la vue», nous dira un jeune homme participant à cette opération, à un carrefour de la ville, ce jeudi jour de marché hebdomadaire. Le numéro de téléphone à contacter pour une éventuelle aide, soit : 0554 29 61 19, ainsi que ce numéro CCP : 17568386 Clé 12.

Amar Ouramdane