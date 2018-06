Collision sur la RN15

Par DDK | Il ya 59 minutes | 73 lecture(s)

Trois véhicules sont entrées en collision, dimanche dernier, sur la RN15, entre les villages Aggmoune et Azouza. Cet accident a fait cinq blessés parmi les passagers à bord de ces voitures. «Aussi tôt alertés, nous avons dépêché sur les lieux deux ambulances et évacuer les blessés aux urgences de l’EPH de Larbâa Nath Iarthen. Cet accident s’est produit sur la RN15, vers 10h30, entre un véhicule de type KIA Frigorifique voulant faire un dépassement dans un virage dangereux, celui-ci a percuté sur son passage un taxi de type Dacia Logane, à son bord plusieurs voyageurs et un autre véhicule de type Golf. On dénombre 5 victimes qui présentent des blessures très importantes au niveau du visage, du tibia et des bars. Forte heureusement, les blessés sont hors du danger», informera Imine Rabah, lieutenant de la protection civile de Larbâa Nath Irathen.