L’ONHO sensibilise les futurs hadjis

L’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO) poursuit sa campagne de sensibilisation à travers les wilayas du pays. Samedi dernier, elle était à Tizi-Ouzou où l’on recense 321 futurs hadjis, qui devront se rendre à la Mecque cette année. L’ONHO a, donc, réuni, à la mosquée El-Atiq du chef-lieu de la wilaya, tous les services concernés par le pèlerinage. Il s’agit, en premier lieu, de la direction des affaires religieuses et des waqfs, ensuite de celles d’Air- Algérie, de la Protection civile, de la santé… «Nous sommes ici pour vous accompagner à accomplir le cinquième pilier de l’islam. Notre caravane a pour but de vous sensibiliser sur les dispositions à prendre pour accomplir ce rituel. Tout est prêt, à notre niveau, pour que votre séjour à la Mecque se déroule dans les meilleures conditions possibles», dira le représentant de l’ONHO à l’adresse des futurs hadjis. De son côté, M. Yahia Douri, en sa qualité de directeur des affaires religieuses et des waqfs, a conseillé les futurs pèlerins à suivre scrupuleusement les directives qui leurs sont données, afin qu’ils ne ratent pas «la meilleure occasion de leur vie», en les assurant que la direction des affaires religieuses a tout mis en place pour la réussite de l’opération. «Une fois que le hadji achètera son billet, il pourra directement réserver une chambre d’hôtel sur internet», soulignera, pour sa part, le représentant d’Air-Algérie. Des exercices de simulation ont été aussi effectués au profit des futurs hadjis, auxquels il leur a été expliqué toutes les étapes à suivre, pour bien accomplir ce rituel annuel. De nombreux conseils leur ont été également donnés, notamment en ce concerne la santé, le séjour et la visite d’autres lieux saints de l’islam. «C’est une caravane qui sillonnera tout le pays. Depuis sa mise en place, nous avons constaté que nos hadjis sont mieux orientés et ne trouvent aucune difficulté à accomplir ce rituel, en dépit de la chaleur qui sévit à la Mecque à la période du hadj. En tout cas, tout est mis en œuvre pour la réussite de cette opération», déclarera M. Ali Naïli, l’un des coordinateurs présents à cette réunion. A noter que les premiers pèlerins de la wilaya s’envoleront vers la Mecque le 26 juillet prochain et seront rejoints par deux autres groupes, les 29 juillet et le 3 août, avant que les autres ne prennent l’avion à destination de l’Arabie Saoudite. Au terme de cette rencontre, des attestations de participation ont été remises aux futurs hadjis (hommes et femmes), présents à cette journée de sensibilisation.

Amar Ouramdane