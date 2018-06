Ce fut une réussite !

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

L’association sportive Cherif Ihidoussene d’Abizar (USCIA) a organisé, la semaine dernière, la 6e édition de la Fête des enfants au niveau du CEM de Souk El-Had, chef-lieu communal de Timizart. Les préparatifs pour l’événement avaient duré plus d’une semaine afin d’accueillir dans les meilleures conditions les centaines d’enfants et leurs parents qui étaient venus dès les premières heures de la matinée de samedi dernier afin de prendre part à cette fête grandiose. Ainsi, l’USCIA en collaboration avec l’APW, la direction de la culture, la DJS et l’ODEJ de Tizi-Ouzou, a concocté un riche programme d’activités. Le dit collège s’est transformé, le temps d’une journée, en un lieu de spectacle et d’animation. Une kermesse, des magiciens, du théâtre et gala artistique animé par le groupe de rock Sinka, mené par le chanteur Karim Khlef. Il s’agissait d’une agréable découverte pour les enfants et leurs parents qui ont apprécié ce style musical Kabyle. «Il est nécessaire pour l'épanouissement de l’enfant qu’il bénéficie d'amour, de compréhension et de divertissement. Il doit être respecté dans son individualité en tant qu'être humain, mais également protégé par sa famille et la société durant cette période de fragilité qu’est l’enfance. Nous avons la responsabilité en tant qu’adulte et père de veiller à assurer un environnement sain pour l’enfant en lui inculquant confiance en soi et sociabilité pour en faire un bon citoyen de demain. C’est à cela que sert ce genre de manifestations», dira un parent accompagné de ses trois enfants. La journée s’est poursuivie par une pièce théâtrale jouée par la troupe de Thala Guilef, un spectacle de magie et un clown. Le programme s’est terminé par une cérémonie de remise de cadeaux aux cinq meilleurs élèves du village ayant décroché la 5e AP, ainsi qu’aux sept Champions d’Algérie de Kung Fu sous les couleurs de l’USCIA. «Cette activité est centrée sur les enfants, il s’agit de leur fête. Nous voulons leur apporter de la joie et du bonheur. Notre rôle en tant qu’association est de participer à promouvoir une société fraternelle et solidaire en donnant à l’enfant le meilleur de nous même. L’enfant représente l’avenir et c’est de lui que dépend le futur, on doit donc lui inculquer l’esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié, de paix et de fraternité», explique un membre de ladite association. L’USCIA est une association sportive créée en 1992 par feu Cherif Ihidoussene, elle encadre plus de 163 athlètes dans différentes disciplines telles le Kung Fu, le football et l’athlétisme. «Nous projetons d’encadrer le maximum de jeunes dans les différentes disciplines sportives», dira le même locuteur, qui explique que l’USCIA prône un projet de société basé sur la formation, la discipline et le respect. Les membres de cette association ont décidé d’innover en installant une commission de suivi scolaire dirigée par un ancien directeur d’école et qui se chargera du suivi et de l’assistance des athlètes tout au long de leur parcours scolaire.

Oulagha Ahmed