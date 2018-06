Avis de coupure de l’ADE

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

L'unité de Bouira de l’Algérienne des Eaux informe ses clients d’une perturbation dans l'approvisionnement en eau potable pendant 72 heures, à partir du dimanche 1er juillet dans les communes de M’Chedallah, Chorfa et Ath Mansour. Cette interruption est due aux importants travaux de réparation de la conduite principale ‘’ACIER 700’’ qui dessert ces municipalités en eau potable via le barrage de Tilesdit. L’Algérienne des Eaux présente ses excuses à ses clients pour les inconvénients causés par les travaux de cette conduite et assure mettre en œuvre toutes ses ressources pour la réalimentation en eau potable des trois communes dans les plus brefs délais.