26 dealers arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Boumerdès ont procédé, tout récemment, à l’arrestation de 26 dealers spécialisés dans la consommation et le trafic illicite de stupéfiants. En plus de l’arrestation de ces 26 dealers dont 7 mis en cause ont été incarcérés, les éléments de la police judiciaire ont réussi à mettre la main sur 5 415 grammes de résine de cannabis, 10 tubes d'extrait de cannabis d’une capacité de 10 ml et 138 comprimés de psychotropes. Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les mêmes services de police ont traité, au mois de Ramadhan écoulé, 172 affaires ayant impliqué 220 individus dont 8 femmes et 1 ressortissant de nationalité étrangère, parmi lesquels 29 prévenus ont été écroués, a-t-on appris d’une source fiable de la SW (sécurité de wilaya).

Hocine Amrouni