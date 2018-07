La région hors champs pendant cinq jours

Par DDK | Il ya 51 minutes | 73 lecture(s)

Depuis jeudi dernier tous les services techniques et publics, soit de Kendira ou de Barbacha, deux communes de la daïra de Barbacha étaient à l’arrêt suite à une rupture du canal de transmission des données, apprend-on des responsables de cette circonscription, pour ne reprendre que le lundi matin, au grand bonheur des citoyens et usagers de ces services. Ainsi, les services des PTT, de la CNAS, de la biométrie et autres cartes grises et services d’État civil étaient tous non fonctionnels depuis la rupture de ce canal. Toute la région, dit-on, était carrément coupée du monde. Cela a causé beaucoup de désagréments aux citoyens, notamment pour ceux qui étaient dans l’urgence d’une quelconque opération, tel qu’un besoin d’argent ou d’une pièce d’État civil ou autre. Ce black Out est dû, selon notre source, à une chute, ou faiblesse de débit de ce réseau qui n’a toutefois pas touché la téléphonie. Certains citoyens venus d’autres wilayas pour une fiche de contrôle qui fait partie de la transaction de vente de voitures, sont rentrés bredouilles suite à ce problème technique. Beaucoup se demandent comment qu’un réseau de télécommunication censé de la plus haute technologie, destiné à améliorer le quotidien du citoyen, soit moins sûr que les moyens archaïques d’antan. Fort heureusement, le réseau est établi et la vie reprend ainsi son cours normal dans ces deux communes qui réalisent avec ahurissement que tout compte fait, la modernité «ne tient qu’à un fil».

N. T.