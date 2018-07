Hommage à Matoub Lounès

Par DDK | Il ya 51 minutes | 88 lecture(s)

Un hommage sera rendu aujourd’hui à Matoub Lounès à Redjaouna, sur les hauteurs de la ville de Tizi-Ouzou. L’association culturelle Tarwa N’Gaya, présidée par Zidane Abderrahmane, de la localité de Redjaouna, innove cette année à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, en rendant hommage au Rebelle et chantre de la chanson kabyle, en l’occurrence Matoub Lounès. L’évènement aura lieu à partir de 18h sur la place du village. Au programme, il a été retenu plusieurs activités, à savoir une tombola, des tours de magie qui feront plaisir aux nombreux enfants et un gala artistique avec le chanteur Ramy Mouloud. Des poèmes seront déclamés pour glorifier le Rebelle toujours vivant dans les cœurs des millions de citoyens. La seconde partie de la soirée sera animée par quatre chanteurs, entre autres, Youcef Guerbas, Amar Mokrane et la chanteuse Maylès qui clôturera la soirée.

M A Tadjer