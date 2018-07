Intrigant incendie au lycée Mohamed Moussaoui

Par DDK | Il ya 53 minutes | 146 lecture(s)

Un incendie s’est déclaré, avant-hier jeudi, au lycée Mohamed Moussouni sis au chef-lieu de la commune d’Aït Yahia Moussa. Le feu qui s’est déclenché à 5h du matin s’est vite propagé pour détruire tout ce qui se trouvait dans le réfectoire. à leur arrivée, les pompiers de Draâ El-Mizan n’ont fait que constater les dégâts importants causés par le sinistre. Le toit en bois et le mobilier (tables et chaises) ont été tous réduits en cendres en plus d’un véhicule de marque Nissan, garé à proximité de l’établissement qui a été entièrement calciné. Les gendarmes ne tardèrent pas à ouvrir une enquête pour déterminer les causes de l’incendie. Ce fut vraiment une grande désolation sur les lieux du sinistre. «Nous ne comprenons rien. Laissons les enquêteurs faire leur travail. De notre côté, nous avons tout mentionné sur un rapport détaillé qui sera déposé dimanche à la wilaya parce que cette structure devait être prise en charge avant la rentrée scolaire. Mais, c’est encore malheureux de perdre tant à cause du manque de moyens. Nous souhaitons que la direction de la Protection civile installe un poste avancé au chef-lieu communal, notamment en saison estivale, parce que les secours sont à près de vingt km de notre commune», expliquera le maire d’Aït Yahia Moussa, M. Rabah Hamitouche. Notons qu’une délégation de la direction de l’éducation et un responsable de la wilaya s’étaient déplacés sur lieux. Pour le moment, l’enquête est lancée et seule celle-ci déterminera les circonstances et les causes exactes de ce sinistre. Cette municipalité ne s’est pas encore relevée de la catastrophe de l’été dernier avec son lot de dégâts et la perte d’une vie humaine, rappelons-le.

Amar Ouramdane